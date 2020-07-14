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Volkan Demir: Edin Visca Fenerbahçe'de oynamak istiyor

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Hattı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Medipol Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Edin Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.
14.07.2020
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