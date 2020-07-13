13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kadıköy'de isyan

Kadıköy'de isyan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

Ülker Stadı'nda dün akşam F.Bahçeliler'in hedefindeki isim Ali Palabıyık'tı.

Ülker Stadı'nda dün akşam F.Bahçeliler'in hedefindeki isim Ali Palabıyık'tı. Sarı-lacivertliler, Sivas'ın penaltıdan bulduğu gol öncesi ofsayt itirazlarında bulundu. 7. dakikadaki pozisyonun devamında Ozan'ın Emre Kılınç'a müdahalesi olmamasına rağmen penaltı kararı verilmesi Kanarya'yı çileden çıkardı. Maçın 1-1 devam ettiği 41. dakikada da ev sahibi oyuncuları, hakemin çevresinde toplandı. Muriç'e ceza sahası içinde yapılan müdahaleye penaltı kararı verilmemesine tepki gösteren sarı-lacivertliler, itirazlarını uzun süre devam ettirdi.

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