Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Simon Falette açıklaması!

Fenerbahçe Sivasspor maçında sakatlanan Tolgay Arslan ve Simon Falette'nin sakatlık durumlarına ilişkin açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan ve Simon Falette ile ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.

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