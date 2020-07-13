13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Tolgay Arslan ve Simon Falette açıklaması!

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

maçında sakatlanan ve 'nin sakatlık durumlarına ilişkin açıklama yayınladı.

Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve ile ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem var; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı.

F.Bahçe'ye çifte sakatlık şoku! haberin devamı

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