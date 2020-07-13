Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ameliyat oldu. Tecrübeli futbolcunun dizinde menisküs yırtığı ve kist belirlendi. Sarı-lacivertli takım konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin forveti Mevlüt Erdinç ameliyat oldu.

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz başarılı bir ameliyat geçirmiştir."

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