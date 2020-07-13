13 Temmuz 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

F.Bahçe'de yıldız isim ameliyat oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'de sakatlığı bulunan ameliyat oldu. Tecrübeli futbolcunun dizinde menisküs yırtığı ve kist belirlendi. Sarı-lacivertli takım konuyla ilgili açıklama yaptı.

'nin forveti ameliyat oldu.

Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz başarılı bir ameliyat geçirmiştir."

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Mert Hakan'dan Gustavo paylaşımı! Mert Hakan'dan Gustavo paylaşımı!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Tolgay ve Falette...
İsyan ettiler! Pas atmıyorlar İsyan ettiler! "Pas atmıyorlar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör