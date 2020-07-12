12 Temmuz 2020, Pazar

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Volkan Demir: Fenerbahçe Diego Perotti ile anlaştı

Son Sayfa programına katılan A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Demir, "Fenerbahçe Diego Perotti ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı" dedi.
12.07.2020
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