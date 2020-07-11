11 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Muriç için Roma iddiası

Muriç için Roma iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Fenerbahçe'de bu sezon 17 gol+7 asistle yıldızını parlatan Vedat Muriç'i Roma'nın da transfer listesine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 gol+7 asistle yıldızını parlatan Vedat Muriç'i Roma'nın da transfer listesine aldığı belirtildi. Kosovalı forvetin adı Lazio ve Napoli ile anılıyordu. İngiltere'den de teklifler olduğu belirtiliyor. Resmi temasların sezon bitince başlayacağı bildirildi. Muriç'in 20 milyon euro civarında bir teklif olursa satılması bekleniyor.
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