Muriç için Roma iddiası

Fenerbahçe'de bu sezon 17 gol+7 asistle yıldızını parlatan Vedat Muriç'i Roma'nın da transfer listesine aldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'debu sezon 17 gol+7asistle yıldızını parlatanVedat Muriç'i Roma'nında transfer listesine aldığıbelirtildi. Kosovalıforvetin adı Lazio ve Napoliile anılıyordu. İngiltere'dende teklifler olduğubelirtiliyor. Resmitemasların sezon bitincebaşlayacağı bildirildi.Muriç'in 20 milyon eurocivarında bir teklif olursasatılması bekleniyor.