Çakma defans ile kale hep açık

Fenerbahçe'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te Gençlerbirliği ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi.

Fenerbahçe'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te Gençlerbirliği ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi. Bu karşılaşmalarda Konyaspor maçı hariç kalede Altay Bayındır görev yaptı. Genç file bekçisi Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 30 mücadeleye çıkarken 40 gol yedi. Maç başına 1.33'lük gol yeme ortalaması tutturdu.



İŞTE O SERİ



Trabzonspor (D) 1-2

Alanyaspor 1-1

Ankaragücü (D) 1-2

Galatasaray 1-3

Antalyaspor (D) 2-2

Denizlispor 2-2

Konyaspor (D) 0-1

Kayserispor 2-1

Kasımpaşa (D) 0-2

Y.Malatyaspor 3-2

Göztepe 2-1

Gençlerbirliği (D) 1-1

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