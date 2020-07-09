09 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Çakma defans ile kale hep açık

Çakma defans ile kale hep açık
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Fenerbahçe'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te Gençlerbirliği ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi.

Fenerbahçe'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te Gençlerbirliği ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi. Bu karşılaşmalarda maçı hariç kalede Altay Bayındır görev yaptı. Genç file bekçisi Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 30 mücadeleye çıkarken 40 gol yedi. Maç başına 1.33'lük gol yeme ortalaması tutturdu.

İŞTE O SERİ

(D) 1-2
Alanyaspor 1-1
Ankaragücü (D) 1-2
Galatasaray 1-3
(D) 2-2
Denizlispor 2-2
Konyaspor (D) 0-1
2-1
Kasımpaşa (D) 0-2
Y.Malatyaspor 3-2
Göztepe 2-1
Gençlerbirliği (D) 1-1

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