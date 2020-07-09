Çok adam lazım çook
Sarı-lacivertliler hâlâ Emre’nin ayağına bakıyor. Defansta her mevkiye, iki kanada takviye şart. Oyunu açacak bir maestro ve golcü de gerekli.
Süper Lig'de bir sezonu daha hayal kırıklığı ile kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Gençlerbirliği maçında takımın eksikleri bir kez daha ortaya çıktı. Savunmada Falette ve Jailson yaptıkları hatalarla dikkat çekerken, bekler etkisiz kaldı, kanatlar çalışmadı. Orta sahada oyunu açacak bir on numara ve forvette gol yeteneği yüksek bir santrfor eksiği olduğu herkesin ortak görüşü. Yönetim şu ana kadar Sivas'tan Mert Hakan Yandaş ile anlaştı.
VERTONGHEN HEYECANI
Genç oyuncular Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur da kadroya katıldı. Hedefte ise birçok oyuncu var. Beklere Kaan Ayhan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Asamoah, Rybus'un, kanatlar için Diego Perotti, Jose Callejon ve Bruma'nın isimleri geçiyor. Stoper içinse Tottenham ile sözleşmesi bitecek Jan Vertonghen ile anlaşıldığı belirtiliyor. Taraftar, şampiyonluk için Alex'in boşluğunu doldurabilecek bir 10 numara ve yıldız bir golcü de bekliyor.
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