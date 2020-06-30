30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Obradovic'in yerine sürpriz isim

Obra’nın yerine o isim geliyor! Anlaşma çok yakın....
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Beko ile yollarını ayıran 'in yerine gelecek isim belli oldu. Sarı lacivertli ekip İtalyan coach 'ı gündemine aldı. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

'in takımdan ayrılması sonrası yeni coach arayışı içine giren Beko'da gündeme geldi. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 51 yaşındaki İtalyan coach ile de ilgileniyor.




GHERARDİNİ TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe Beko, 2014'ten beri genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

F.Bahçe'deki ayrılığı duyurdular! Obradovic'ten sonra... haberin devamı

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