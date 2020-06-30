Obradovic'in yerine sürpriz isim

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Zeljko Obradovic'in yerine gelecek isim belli oldu. Sarı lacivertli ekip İtalyan coach Andrea Trinchier'ı gündemine aldı. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması sonrası yeni coach arayışı içine giren Fenerbahçe Beko'da Andrea Trinchier gündeme geldi. Sırp basınında yer alan haberlerde Partizan ile yollarını ayırması beklenen Trinchier'in Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 51 yaşındaki İtalyan coach ile Bayern Münih de ilgileniyor.







GHERARDİNİ TAKIMDA KALDI



Fenerbahçe Beko, 2014'ten beri genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

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