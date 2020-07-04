04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye stoperin kralı! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe'ye stoperin kralı! Bedavaya geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Yönetim 8 yıldır Tottenham formasını giyen Vertonghen konusunda girişimlere start verdi... bu ay sonunda serbest kalacak olan Belçikalı stoperi kadroya katarak defanstaki krize son vermek istiyor.

İki sezondur savunmada yaşanan büyük krize artık son vermek isteyen 'defansın lideri'ni arıyor... Bu bölgeye tecrübeli bir isim almak isteyen Sarı- Lacivertliler'de sesleri yükseliyor. 33 yaşındaki yıldızın 'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

AYRILIK KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Alınan bilgilere göre yönetim Vertonghen'in menajeriyle temasa geçerek resmi girişimlere başladı. Belçikalı stoper Tottenham'la sözleşmesini uzatmayıp ayrılacağını açıklamıştı.



TÜM SORUNLARI ÇÖZECEK İSİM

8 sezondur 'de forma giyen Vertonghen, Fenerbahçe'nin defanstaki sorunları çözecek bir isim. Yönetim bu nedenle bu transferi ne pahasına olursa olsun bitirmek istiyor.

HALA ÇOK FİT VE FORMDA

Bu sezon 27 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcu hala çok fit ve formda... Jan Vertonghen'in talibinin çok olması, transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

HEM YERDEN HEM HAVADAN!

1.89 boyundaki Jan Vertonghen hava toplarında rakip forvetler için korkulu bir rüya... Belçikalı solak stoper ayrıca topu oyuna sokma konusunda Avrupa futbolunun en iyilerinden birisi.

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