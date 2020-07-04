Fenerbahçe'ye stoperin kralı! Bedavaya geliyor

Yönetim 8 yıldır Tottenham formasını giyen Vertonghen konusunda girişimlere start verdi... Fenerbahçe bu ay sonunda serbest kalacak olan Belçikalı stoperi kadroya katarak defanstaki krize son vermek istiyor.

İki sezondur savunmada yaşanan büyük krize artık son vermek isteyen Fenerbahçe 'defansın lideri'ni arıyor... Bu bölgeye tecrübeli bir isim almak isteyen Sarı- Lacivertliler'de Jan Vertonghen sesleri yükseliyor. 33 yaşındaki yıldızın Tottenham Hotspur'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.



AYRILIK KARARINI AÇIKLAMIŞTI



Alınan bilgilere göre yönetim Vertonghen'in menajeriyle temasa geçerek resmi girişimlere başladı. Belçikalı stoper Tottenham'la sözleşmesini uzatmayıp ayrılacağını açıklamıştı.







TÜM SORUNLARI ÇÖZECEK İSİM



8 sezondur Premier Lig'de forma giyen Vertonghen, Fenerbahçe'nin defanstaki sorunları çözecek bir isim. Yönetim bu nedenle bu transferi ne pahasına olursa olsun bitirmek istiyor.



HALA ÇOK FİT VE FORMDA



Bu sezon 27 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcu hala çok fit ve formda... Jan Vertonghen'in talibinin çok olması, transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.



HEM YERDEN HEM HAVADAN!



1.89 boyundaki Jan Vertonghen hava toplarında rakip forvetler için korkulu bir rüya... Belçikalı solak stoper ayrıca topu oyuna sokma konusunda Avrupa futbolunun en iyilerinden birisi.

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