Direksiyon onun elinde! İşte Emre’nin rüya 3'lüsü

Gelece sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’nun hayalindeki üçlü belli oldu. Luis Gustavo, Mert Hakan ve İrfan Can'ı kadroya dahil etmek isteyen sarıl lacivertli ekipte, Belözoğlu şimdi de eski takım arkadaşı olan İrfan Can için bastırdığı ifade ediliyor.

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor... Kadro planlaması konusunda tek yetkili olan Emre Belözoğlu'nun öncelikli olarak çok dominant bir orta alan kurmak istediğini ve kafasındaki üçlüyü belirlediği öğrenildi.

FUTBOL ONDAN SORULACAK



Yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Belözoğlu'nun hayalini kurduğu orta alan 3'lüsünün Luis Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olduğu belirlendi.







ÇOK YOĞUN ÇABA HARCIYOR



Sivas formasını giyen Mert Hakan'ı Galatasaray'ın elinden kaparak ilk adımı atan Belözoğlu'nun şimdi de İrfan Can'ın transferini bitirmek için çok yoğun çaba harcadığı öğrenildi.







MALİYETİ SIKINTI YARATIYOR



Eski takım arkadaşı olan İrfan'la sürekli temas halinde olan Belözoğlu'nun Başakşehir yönetimi ile de görüştüğü belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maliyeti büyük sıkıntı yaratıyor.

SCHALKE'NİN LİSTESİNDE



Son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Schalke'nin yıldız futbolcuyu ısrarla istediği ifade ediliyor.

ALİ KOÇ DİREKSİYONU ONA BIRAKTI



Futbol direktörlüğü görevine resmen olmasa da başlayan Emre Belözoğlu yeni sezonun planlamasını çok titiz bir şekilde yapıyor. Başkan Ali Koç çok güvendiği tecrübeli yıldıza kadro mühendisliği konusunda direksiyonu tamamen bırakmış durumda.

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