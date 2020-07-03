03 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Direksiyon onun elinde! İşte Emre’nin rüya 3'lüsü

Direksiyon onun elinde! İşte Emre’nin rüya 3'lüsü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Gelece sezon çalışmalarını sürdüren 'de ’nun hayalindeki üçlü belli oldu. , ve 'ı kadroya dahil etmek isteyen sarıl lacivertli ekipte, Belözoğlu şimdi de eski takım arkadaşı olan İrfan Can için bastırdığı ifade ediliyor.

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan 'de çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor... Kadro planlaması konusunda tek yetkili olan 'nun öncelikli olarak çok dominant bir orta alan kurmak istediğini ve kafasındaki üçlüyü belirlediği öğrenildi.

FUTBOL ONDAN SORULACAK

Yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Belözoğlu'nun hayalini kurduğu orta alan 3'lüsünün , Yandaş ve Kahveci olduğu belirlendi.



ÇOK YOĞUN ÇABA HARCIYOR

formasını giyen Mert Hakan'ı 'ın elinden kaparak ilk adımı atan Belözoğlu'nun şimdi de İrfan Can'ın transferini bitirmek için çok yoğun çaba harcadığı öğrenildi.



MALİYETİ SIKINTI YARATIYOR

Eski takım arkadaşı olan İrfan'la sürekli temas halinde olan Belözoğlu'nun yönetimi ile de görüştüğü belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maliyeti büyük sıkıntı yaratıyor.

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SCHALKE'NİN LİSTESİNDE

Son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 'nin yıldız futbolcuyu ısrarla istediği ifade ediliyor.

ALİ KOÇ DİREKSİYONU ONA BIRAKTI

direktörlüğü görevine resmen olmasa da başlayan Emre Belözoğlu yeni sezonun planlamasını çok titiz bir şekilde yapıyor. Başkan çok güvendiği tecrübeli yıldıza kadro mühendisliği konusunda direksiyonu tamamen bırakmış durumda.

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