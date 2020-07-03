Direksiyon onun elinde! İşte Emre’nin rüya 3'lüsü
Gelece sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’nun hayalindeki üçlü belli oldu. Luis Gustavo, Mert Hakan ve İrfan Can'ı kadroya dahil etmek isteyen sarıl lacivertli ekipte, Belözoğlu şimdi de eski takım arkadaşı olan İrfan Can için bastırdığı ifade ediliyor.
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor... Kadro planlaması konusunda tek yetkili olan Emre Belözoğlu'nun öncelikli olarak çok dominant bir orta alan kurmak istediğini ve kafasındaki üçlüyü belirlediği öğrenildi.
FUTBOL ONDAN SORULACAK
Yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Belözoğlu'nun hayalini kurduğu orta alan 3'lüsünün Luis Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci olduğu belirlendi.
ÇOK YOĞUN ÇABA HARCIYOR
Sivas formasını giyen Mert Hakan'ı Galatasaray'ın elinden kaparak ilk adımı atan Belözoğlu'nun şimdi de İrfan Can'ın transferini bitirmek için çok yoğun çaba harcadığı öğrenildi.
MALİYETİ SIKINTI YARATIYOR
Eski takım arkadaşı olan İrfan'la sürekli temas halinde olan Belözoğlu'nun Başakşehir yönetimi ile de görüştüğü belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maliyeti büyük sıkıntı yaratıyor.
SCHALKE'NİN LİSTESİNDE
Son iki sezonda çok önemli bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Schalke'nin yıldız futbolcuyu ısrarla istediği ifade ediliyor.
ALİ KOÇ DİREKSİYONU ONA BIRAKTI
Futbol direktörlüğü görevine resmen olmasa da başlayan Emre Belözoğlu yeni sezonun planlamasını çok titiz bir şekilde yapıyor. Başkan Ali Koç çok güvendiği tecrübeli yıldıza kadro mühendisliği konusunda direksiyonu tamamen bırakmış durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı