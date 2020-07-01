Fenerbahçe'de yıldızlar gidiyor
Fenerbahçe'de Gigi Datome'nin Milano'ya transfer olmasının ardından Kostas Sloukas, Nikola Kalinic ve Derrick Williams’ın da takımdan ayrılacağı iddia edildi. Jan Vesely’nin ise karar aşamasında olduğu belirtildi
Başantrenör Zeljko Obradovic'in yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermesinin ardından Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli formayı 5 sezon giyen Datome'nin ayrılığı dün resmen açıklanırken, İtalyan basketbolcu Milan ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Datome'nin bu ayrılığının ardından yaprak dökümünün devam edeceği kaydedildi.
GÖZLER VESELY'DE
Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas, Nikola Kalinic ve Derrick Williams'ın da takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yönetimin bu basketbolcularla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı ve yıllık ücretlerinde indirime yanaşmadıkları ileri sürüldü. Fenerbahçe taraftarının sevdiği isimlerden olan Vesely'ye de indirim yapması konusunda teklif yapıldığı ve kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.
(Fotomaç)
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