01 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yıldızlar gidiyor

Yıldızlar gidiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'de 'nin Milano'ya transfer olmasının ardından , ve ’ın da takımdan ayrılacağı iddia edildi. Jan Vesely’nin ise karar aşamasında olduğu belirtildi

Başantrenör 'in yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermesinin ardından Beko'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli formayı 5 sezon giyen Datome'nin ayrılığı dün resmen açıklanırken, İtalyan basketbolcu Milan ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Datome'nin bu ayrılığının ardından yaprak dökümünün devam edeceği kaydedildi.

GÖZLER VESELY'DE

Sarı-lacivertlilerde , ve 'ın da takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yönetimin bu basketbolcularla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı ve yıllık ücretlerinde indirime yanaşmadıkları ileri sürüldü. Fenerbahçe taraftarının sevdiği isimlerden olan Vesely'ye de indirim yapması konusunda teklif yapıldığı ve kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

(Fotomaç)

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