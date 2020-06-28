28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdular! Obradovic'ten sonra...

F.Bahçe'deki ayrılığı duyurdular! Obradovic'ten sonra...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

Beko'da 'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İtalyan basını, 'nin İtalyan ekibi Olimpia Milano ile anlaştığını duyurdu.

Beko'da Obradovic'in vedasının ardından ayrılıklar gelmeye başlıyor... İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu , Olimpia Milano ile anlaştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Datome ile Olimpia Milan, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Datome'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İtalyan gazetesi, resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelebileceğini kaydetti.

5 YILDIR FENERBAHÇE'DEYDİ

2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Datome, 2017'de Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

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