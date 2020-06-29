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Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili "Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim." dedi.
29.06.2020
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