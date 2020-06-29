Ozan Tufan Fenerbahçe'yi sırtlıyor
Yeni Malatyaspor karşısında 89. Dakikada 2-1 geriye düşen Fenerbahçe mucizevi bir galibiyete imza atarken başrolde Ozan Tufan vardı. Fenerbahçe'de uzun yıllar istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen oyuncu, bu sezon Özellikle hücumda gösterdiği etkileyici performans ile takımın değişmezleri arasına adını yazdırdı.
Yeni Malatya karşısında da attığı 2 golle sarı-lacivertlilere hem galibiyeti getirdi hem de büyük bir sevinç yaşanmasını sağladı. Ozan, bu sezon ligde 5 gol atarken, arkadaşlarına da 5 gol pası vererek 10 gole direkt katkı sağlamayı başardı. Fenerbahçe'nin ne şartlarda olursa olsun pes etmediğini ortaya koyduklarını ifade eden başarılı oyuncu, "İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, son anda takımın gayretiyle maçı çevirdik" diyerek mütevazılığı da elden bırakmadı. Ozan, "Bu gemiyi limana yanaştıracağız. Yendiğimiz, geri dönüş yaptığımız için mutluyum. Performanstan dolayı ise mutsuzum. Kötü bir Fenerbahçe vardı sahada" diye konuştu. Emre Belözoğlu'nun ağlamasıyla ilgili de, "2-1 olduktan sonra Emre ağabey sinirlendi doğal olarak. Sinirlerini hakim olamadı ve 3-2 olunca ağladı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı