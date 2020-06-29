29 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ozan Tufan Fenerbahçe'yi sırtlıyor

Ozan Tufan Fenerbahçe'yi sırtlıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

karşısında 89. Dakikada 2-1 geriye düşen mucizevi bir galibiyete imza atarken başrolde vardı. Fenerbahçe'de uzun yıllar istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen oyuncu, bu sezon Özellikle hücumda gösterdiği etkileyici performans ile takımın değişmezleri arasına adını yazdırdı.

Yeni karşısında da attığı 2 golle sarı-lacivertlilere hem galibiyeti getirdi hem de büyük bir sevinç yaşanmasını sağladı. Ozan, bu sezon ligde 5 gol atarken, arkadaşlarına da 5 gol pası vererek 10 gole direkt katkı sağlamayı başardı. 'nin ne şartlarda olursa olsun pes etmediğini ortaya koyduklarını ifade eden başarılı oyuncu, "İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, son anda takımın gayretiyle maçı çevirdik" diyerek mütevazılığı da elden bırakmadı. Ozan, "Bu gemiyi limana yanaştıracağız. Yendiğimiz, geri dönüş yaptığımız için mutluyum. Performanstan dolayı ise mutsuzum. Kötü bir Fenerbahçe vardı sahada" diye konuştu. 'nun ağlamasıyla ilgili de, "2-1 olduktan sonra Emre ağabey sinirlendi doğal olarak. Sinirlerini hakim olamadı ve 3-2 olunca ağladı" dedi.

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