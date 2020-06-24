24 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

 Beko'da yaşanan Obradovic ayrılığı, sarı-lacivertli birçok taraftarı üzmüştü. Başarılı çalıştırıcının ayrılığının yankıları devam ederken, sarı-lacivetli kulübün efsane oyuncularından Alex de 'da  hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beko, başarılı çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada "Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta 'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Birçok Fenerbahçe taraftarı bu yol ayrımını şaşkınlıkla karşılarken, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün efsane oyuncularından Alex de 'da Obradovic ayrılığı sonrası hesabından bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı yıldız 'Teşekkürler Obradovic' yazılı fotoğrafı 'Efesane' notuyla paylaştı.

İşte Alex de Souza'nın o paylaşımı...


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