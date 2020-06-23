23 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

İstanbul'da Luiz Gustavo zirvesi! Menajeriyle özel görüşme

İstanbul'da Gustavo zirvesi! Menajeriyle özel görüşme
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2020

'nin sezon başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı ve kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan , Brezilyalı futbolcu ve menajeriyle birlikte 'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren , şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı. Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu 'nun menajeri 'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiğini duyurdu. Kul, yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın menajerinin kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini şimdilik sadece oyuncusu ile temas halinde olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de Gustavo zirvesi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden... F.Bahçe transferde gözünü kararttı! 5 imza birden...
Fenerbahçe Y. Malatyaspor'a hazırlanıyor Fenerbahçe Y. Malatyaspor'a hazırlanıyor
F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan'ın ardından... F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan'ın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör