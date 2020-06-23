İstanbul'da Luiz Gustavo zirvesi! Menajeriyle özel görüşme
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı ve kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Brezilyalı futbolcu ve menajeriyle birlikte İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı. Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajeri İstanbul'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiğini duyurdu. Kul, yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın menajerinin kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini şimdilik sadece oyuncusu ile temas halinde olduğunu duyurdu.
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