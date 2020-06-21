21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Tahir Karapınar'dan Serdar Aziz açıklaması

Tahir Karapınar'dan Serdar Aziz açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu , 'in 28. haftasında ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karapınar, 'in sakatlığı nedeniyle stoper bölgesinde Luiz Gustavo'nun oynayacağını söyledi.

beIN SPORTS'a konuşan Tahir Karapınar'ın açıklamaları şu şekilde:

Biraz sıkıntılıyız. Serdar'ı son antrenmanda değerlendirdik, olmadı. Bu yüzden stoperde Gustavo'yu oynatacağız. Açık oynayan iki takımın maçı. İki takım da açık oynuyor, inşallah kazanan biz olacağız.

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