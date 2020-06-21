Tahir Karapınar'dan Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karapınar, Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle stoper bölgesinde Luiz Gustavo'nun oynayacağını söyledi.

beIN SPORTS'a konuşan Tahir Karapınar'ın açıklamaları şu şekilde:

Biraz sıkıntılıyız. Serdar'ı son antrenmanda değerlendirdik, olmadı. Bu yüzden stoperde Gustavo'yu oynatacağız. Açık oynayan iki takımın maçı. İki takım da açık oynuyor, inşallah kazanan biz olacağız.

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