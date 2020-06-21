Nuri için engel kalmadı

Werder Bremen, sözleşmesi bitecek Nuri Şahin ile ayrılığa yakın olduklarını açıkladı.

Werder Bremen, sözleşmesi bitecek Nuri Şahin ile ayrılığa yakın olduklarını açıkladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan 31 yaşındaki oyuncunun bir daha Bremen'e dönmeyeceği ifade ediliyor. Nuri'nin adı F.Bahçe ile anılıyordu. Yönetimin, gurbetçi yıldız için yeni hoca belli olduktan sonra girişimde bulanması bekleniyor.

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