21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Nuri için engel kalmadı

Nuri için engel kalmadı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2020

Werder Bremen, sözleşmesi bitecek Nuri Şahin ile ayrılığa yakın olduklarını açıkladı.

Werder Bremen, sözleşmesi bitecek Nuri Şahin ile ayrılığa yakın olduklarını açıkladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan 31 yaşındaki oyuncunun bir daha Bremen'e dönmeyeceği ifade ediliyor. Nuri'nin adı F.Bahçe ile anılıyordu. Yönetimin, gurbetçi yıldız için yeni hoca belli olduktan sonra girişimde bulanması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Stoper tercihi belli oldu! İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i Stoper tercihi belli oldu! İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i
Muriqi'nin yanına Perulu golcü! Anlaşma sağlandı... Muriqi'nin yanına Perulu golcü! Anlaşma sağlandı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör