18 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?'

Kafalar karıştı! 'Patron kim?'
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar resmi prosedüre göre, Emre ve Aurelio ise ağabey olarak takıma taktik veriyor. ’un talimatlarını ise , telefonla kulübeye iletti. karşılaşmasındaki tablo kafaları karıştırırken, 'Patron kim?' soruları yankılanmaya başladı.

Fenerbahçe'de 'ın istifasının ardından oluşan teknik direktör boşluğu, maçında 'kriz' boyutuna ulaştı. İki maç takımı idare eden antrenör Zeki Murat Göle'nin lisansı yetmeyince son 8 hafta için Pro-lisans diplomalı Tahir Karapınar göreve getirildi.

Karapınar ile birlikte Emre Belözoğlu ve Aurelio'nun da taktiklere karışması 'çok başlılık' görüntüsüne neden oldu. Trabzonspor maçında ise başkan da tribünden devreye girdi. Devre arasında 'i yanına çağıran Koç'un verdiği talimatları Volkan, telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.

Takımda pek çok hoca olup gerçek bir teknik adamın olmayışı, oyuncuları da olumsuz etkiledi. "Patron kim?" sorusu soruldu.

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