14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Diedhiou müjdesi

Diedhiou müjdesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

'nın eski yıldızı 'un transferi için devreye girdiği iddia edilen 'dan iyi haberler geldi. Senegalli golcü, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Championship takımlarından 'nin yeni teklifini reddetti.

'nın eski yıldızı 'un transferi için devreye girdiği iddia edilen 'dan iyi haberler geldi. Senegalli golcü, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Championship takımlarından 'nin yeni teklifini reddetti. 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye transferine sıcak baktığı ileri sürüldü.

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