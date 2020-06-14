Fenerbahçe'ye Diedhiou müjdesi

Fenerbahçe'nin gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayacağını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu Beyaz Futbol programına telefon ile bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ve dikkat çeken İrfan Can Kahveci sözleri...