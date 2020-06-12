Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!
2002-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" adlı yardım kampanyasına destek geldi. Şanlı, yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz... Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım 1903’e gönderdim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü'nün lansmanını yaptığı ve hayata geçirdiği "Bırakmam Seni" adlı yardım kampanyasına, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı da destek verdi. Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz... Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım 1903'e gönderdim." ifadelerine yer verdi.
Tuncay Şanlı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım:
Beşiktaşlı değilim ,Fenerbahceliyim..Beşiktaş olmazsa Fenerbahce de olmaz..Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan...BIRAKMAM yazdım 1903'e gönderdim👍 pic.twitter.com/YJiIWuYHh4— Tuncay Sanli (@tuncaysanli17) June 12, 2020
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