12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!

F.Bahçe'nin efsanesinden Beşiktaş'a destek!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.06.2020

2002-2007 yılları arasında forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan 'dan 'ın "Bırakmam Seni" adlı yardım kampanyasına destek geldi. Şanlı, yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz... Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım 1903’e gönderdim." ifadelerini kullandı.

Kulübü'nün lansmanını yaptığı ve hayata geçirdiği "Bırakmam Seni" adlı yardım kampanyasına, 'nin efsane futbolcusu da destek verdi. Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz... Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım 1903'e gönderdim." ifadelerine yer verdi.

Tuncay Şanlı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gemileri yaktı! Ünlü hoca F.Bahçe'yi istiyor.... Gemileri yaktı! Ünlü hoca F.Bahçe'yi istiyor....
F.Bahçe'den transfer hamlesi! Kaderi Vedat'a bağlı... F.Bahçe'den transfer hamlesi! Kaderi Vedat'a bağlı...
İsmail Yüksek'ten F.Bahçe açıklaması! Heyecandan uyuyamıyorum İsmail Yüksek'ten F.Bahçe açıklaması! "Heyecandan uyuyamıyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör