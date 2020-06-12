12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Umar Sadıq hamlesi

F.Bahçe'den transfer hamlesi! Kaderi Vedat'a bağlı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020


ve , için karşı karşıya geldi… Sırp basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Partizan'ın Nijeryalı forvetini scoutlarına izlettiğini yazdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 17 gol atan ve 14 asist yapan Sadiq iki ezeli rakibi transferde karşı karşıya getirirken, Nijeryalı yıldıza Avrupa'dan da birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor.
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