12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Sergiy Rebrov Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Gemileri yaktı! Ünlü hoca F.Bahçe'yi istiyor....
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2020
için flaş iddia… Rumen basınındaki haberlerde F.Bahçe'nin adayları arasında yer alan 'un Fenerbahçe'ye gelmek için Macar kulübü 'tan ayrılacağı belirtildi. Macar ekibinin de Rumen hoca ile anlaştığı iddia edildi.
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