12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Kruse planı

Kruse planı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Lige verilen araya rağmen hala iyileşemeyen Max Kruse'nin Bundesliga'ya dönmek istediği iddia edildi.

Lige verilen araya rağmen hala iyileşemeyen Max Kruse'nin Bundesliga'ya dönmek istediği iddia edildi. Yıldız oyuncunun, Frankfurt ile M'Gladbach ile flört ettiği kulislerde dolaşıyor. Fenerbahçe'nin Kruse'nin ayrılması halinde Al Hilal'le sözleşmesi bitecek Brezilyalı Carlos Eduardo'ya teklif yapacağı bildirildi.
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