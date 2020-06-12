Kruse planı

Lige verilen araya rağmen hala iyileşemeyen Max Kruse'nin Bundesliga'ya dönmek istediği iddia edildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Ligeverilen araya rağmen hala iyileşemeyen Max Kruse'nin Bundesliga'ya dönmek istediği iddia edildi. Yıldız oyuncunun, Frankfurt ile M'Gladbach ile flört ettiği kulislerde dolaşıyor. Fenerbahçe'nin Kruse'nin ayrılması halinde Al Hilal'le sözleşmesi bitecek Brezilyalı Carlos Eduardo'ya teklif yapacağı bildirildi.