Luiz Gustavo başarısının sırrını açıkladı
Süper Lig'in 27. haftasında sahasınad Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de takımı adına ikinci golü kaydederek galibiyetin mimarlarından olan Luiz Gustavo, başarılı performansının sırrını açıkladı. Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." dedi.
Sarı-lacivertliler 59. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle Kayserispor karşısında 1-0 geriye düştü. Fenerbahçe 87'de Vedat Muriqi ve 88'de Luiz Gustavo ile geri dönüşü gerçekleştirdi ve 3 puanı kazandı.
Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.
"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"
Corona virüsünün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.
"SANIRIM İŞİMİ SEVİYORUM"
32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.
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