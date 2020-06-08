08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kanarya prova yaptı

Kanarya prova yaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

’den hazırlık maçı izni alamayan F.Bahçe, dün Ülker Stadı’nda kendi arasında oynayarak açıklarını kapattı.

Fenerbahçe dün akşam Ülker Stadı'nda sarı ve laciver takım olmak üzere ikiye ayrılarak kendi arasında bir hazırlık maçı oynadı. Akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla oynanan maçta futbolcuların hayli hırslı olduğu gözlendi. Cuma günü oynanacak mücadelesinin provasını da yapan sarı-lacivertli takım, Rİva Tesisleri'ndeki kampta da bir hazırlık maçı oynamıştı. 'nın, bir başka takımla hazırlık maçı oynama talebi geçen hafta salgın gerekçesiyle tarafından reddedilmişti.
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