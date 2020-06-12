12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Hedef Avrupa

Hedef Avrupa
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Sarı-lacivertliler ligde kalan 8 maçını kazanarak en azından vizesini almayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler ligde kalan 8 maçını kazanarak en azından Avrupa Kupaları vizesini almayı hedefliyor. İkinci seçenek ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, Avrupa kapısını açmak.
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