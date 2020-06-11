11 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
Fenerbahçe; Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından önce futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de futbol A Takımı'na yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.
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