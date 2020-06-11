11 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 Giriş Tarihi: 11.06.2020

; 'in 27. haftasında oynayacağı Hes Kablo maçından önce futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda 'u ağırlayacak olan 'de futbol A Takımı'na yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

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