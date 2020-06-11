11 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

‘Sezon sonu bakacağız’

‘Sezon sonu bakacağız’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

gelecek sezona yepyeni bir teknik direktörle başlayacak. için adı geçen Sergei Rebrov'un menajeri Sandor Vargas görüşmeleri doğruladı.

gelecek sezona yepyeni bir teknik direktörle başlayacak. için adı geçen Sergei Rebrov'un menajeri Sandor Vargas görüşmeleri doğruladı. Vargas, Nemzeti Sport'a verdiği demeçte; "İlgi var. Tüm teklifleri dinliyoruz. Herhangi biriyle anlaşmış değiliz. Rebrov Ferencvaros'ta iyi vakit geçiriyor. Sezon sonunda duruma bakacağız" dedi.
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