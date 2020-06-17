17 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

F.Bahçe'den Serdar Aziz açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Kulübü, milli stoperi 'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Milli yıldızın 'in 28. haftasında oynanacak olan maçında oynayıp oynamayacağının netleşmediği ifade edildi.

'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı maçında sakatlanan için açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir."

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