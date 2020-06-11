11 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ajax Ferdi’yi takipte

Ajax Ferdi’yi takipte
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

basını, Ajax’ın listesinde F.Bahçeli futbolcunun da olduğunu yazdı

camiasının gelecekte çok şeyler beklediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ajax kancası… basını, Ajax'ın yeni sezon listesinde genç yıldızında da olduğunu yazdı. Kırmızı-Beyazlı kulübün uzun süredir Ferdi'yi takip ettiği ve kısa süre içinde teklif yapacağı vurgulandı. Hollanda U21 takımının formasını giyen 22 yaşındaki futbolcunun Ajax'tan gelecek bir teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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