10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe...

PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

Son dakika haberine göre; sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Kulübü, başkan ve başkan vekili , sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı ve Asbaşkan , TFF Başkanı 'e yönelik sözleri nedeniyle 'ya sevk edildi.

TFF'nin resm isitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 10.06.2020 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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