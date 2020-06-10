Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! Tahir Karapınar sonrası...
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına getirmesinin ardından ülke basınına açıklamalarda bulundu. Net.zr'ye konuşan Bjelica, "Son 1 aydır bu konuda birçok şey yazıldı. Neyin, gerçek olup neyin gerçek olmadığını bilmiyorum. Beş büyük ligden bir kulüp çalıştırmak istiyorum. Fenerbahçe, beş büyük ligde birinde olmasa da harika bir kulüp." dedi.
Hırvat basınından Net.hr, Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar ile sezon sonuna kadar anlaştığını belirterek Bjelica ile Fenerbahçe hakkında bir röportaj yaptı. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamaları şu şekilde:
"BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİF ALDIM"
"Fenerbahçe'den 1 ay haber alamadım. Henüz ortada bir anlaşma yoktu. Başka takımlardan da teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi bilmiyorum. Kesin olarak bildiğim tek şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı."
"FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP"
"Son 1 aydır bu konuda birçok şey yazıldı. Neyin, gerçek olup neyin gerçek olmadığını bilmiyorum. Benimle hangi takımların ilgilendiğini söyleyemem. Stadyumların dolu olduğu, futbol atmosferinin tadını çıkaracağım beş büyük ligden birinde görev almak istiyorum. Fenerbahçe bu liglerden birinde değil ama harika bir kulüp. Bu benim için ciddi bir meydan okuma olurdu. Başka bir ligde olabilir ama Fenerbahçe beş büyük ligde birinde olmasa da harika bir kulüp."
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