07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Eski hocasından Barış’a övgüler

Eski hocasından Barış’a övgüler
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2020

Kanarya'nın 3. Lig ekibi Bucaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki golcü Barış Sungur'a hocası Ersin Aka'dan övgü dolu sözler geldi.

Kanarya'nın 3. Lig ekibi Bucaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki golcü Barış Sungur'a hocası Ersin Aka'dan övgü dolu sözler geldi. Deneyimli çalıştırıcı Barış için, *Süper Lig'den 10 hoca istiyordu. Fenerbahçe önce davrandı. 17 yaşında bu kadar komple bir oyuncu görmedim. Olmaz denilecek goller atıyor" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe yeni antrenörü açıkladı! Fenerbahçe yeni antrenörü açıkladı!
Menajeri açıkladı! Fenerbahçe ile görüştük Menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile görüştük"
F.Bahçe sol bekine kavuşuyor! Caner ve Asamoah derken... F.Bahçe sol bekine kavuşuyor! Caner ve Asamoah derken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör