Eski hocasından Barış’a övgüler

Kanarya'nın 3. Lig ekibi Bucaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki golcü Barış Sungur'a hocası Ersin Aka'dan övgü dolu sözler geldi.

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Kanarya'nın 3. Lig ekibi Bucaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki golcü Barış Sungur'a hocası Ersin Aka'dan övgü dolu sözler geldi. Deneyimli çalıştırıcı Barış için, *Süper Lig'den 10 hoca istiyordu. Fenerbahçe önce davrandı. 17 yaşında bu kadar komple bir oyuncu görmedim. Olmaz denilecek goller atıyor" dedi.