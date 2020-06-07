Brescia, Zajc’e teklif getirecek

Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor. Orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi sezon sonu yüksek bir bedelle satmayı planlayan Brescia, daha önce İtalya'da iki sezon Empoli forması giyen ve kendini kanıtlayan Miha Zajc için F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.