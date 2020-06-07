07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Brescia, Zajc’e teklif getirecek

Brescia, Zajc’e teklif getirecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor.

Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor. Orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi sezon sonu yüksek bir bedelle satmayı planlayan Brescia, daha önce İtalya'da iki sezon Empoli forması giyen ve kendini kanıtlayan Miha Zajc için F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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