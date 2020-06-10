10 Haziran 2020, Çarşamba
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Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan, Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de İzmir ekibi ile anlaşan Fenerbahçe'de genç oyuncu transferine yönelik çalışmalar sürüyor...
Fenerbahçe'den Levent Mercan hamlesi!
Transferde genç isimlere ağırlık veren Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Schalke'de oynayan gurbetçi orta saha Levent Mercan olduğu belirtildi. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, Almanya'nın U20 Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.
Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan, Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de İzmir ekibi ile anlaşan Fenerbahçe'de genç oyuncu transferine yönelik çalışmalar sürüyor...
Sarı-lacivertli takımın yeni hedefinin Schalke 04'ün gurbetçi orta sahası Levent Mercan olduğu belirtildi.
2000 doğumlu on numara için çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, Bundesliga'da 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti.
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