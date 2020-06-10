10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Kupayı çok istiyoruz

Emre Belözoğlu: Kupayı çok istiyoruz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Sezon sonunda aktif hayatına son verecek olan Emre Belözoğlu, emekli olduktan sonraki hedeflerini ve bu sezon ligin geri dönüşüyle ilgili görüşlerini Dugout'a anlattı.

38 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alacağını belirtirken, "Süper Lig şampiyonluğu bizim adımıza zor görünüyor. 'nda şampiyonluk istiyoruz. Süper Lig'i de inşallah ile Başakşehir kazanır" dedi.

3-4 MAÇ İZLEDİLER
Emre, Inter'e transfer sürecini ise şöyle anlattı: "Inter'e transfer olmadan önceki sezon, son 3-4 maç beni izlemeye geldiler. Beni izlerken benden daha iyi bir oyuncu (Okan Buruk) gördüklerini söylediler. Sonrasında Okan ağabey ile beraber İtalya yolcusu olduk..."

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