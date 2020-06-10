10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seferberliği

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seferberliği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçında oynatılmayan Vedat Muriqi'nin tedavisi sürüyor. Sağlık kurulunun golcü ismi karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Risk görülmesi halinde Muriqi, kupa maçına saklanacak.

Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçında oynatılmayan Vedat Muriqi'nin tedavisi sürüyor. Sağlık kurulunun golcü ismi karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Risk görülmesi halinde Muriqi, kupa maçına saklanacak.

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