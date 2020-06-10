Thiago Silva’da Fenerbahçe'ye dev rakipler

Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı Thiago Silva'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı Thiago Silva'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.

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