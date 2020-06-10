10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Thiago Silva’da Fenerbahçe'ye dev rakipler

Silva’da F.Bahçe'ye dev rakipler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı 'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı 'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi.

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