Bulut: Yabancılar ligi küçümsüyor

Ali Koç yönetiminin yeni hoca adaylarından Erol Bulut, yabancı teknik direktörlerin Süper Lig'i küçümsediğini söyledi. Bulut, sarı-lacivertli ekipte yeni hocanın işinin hiç kolay olmayacağını da belirterek, "Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor." dedi.

Ali Koç yönetiminin yeni hoca adaylarından Erol Bulut, yabancı teknik direktörlerin Süper Lig'i küçümsediğini söyledi. Bulut, sarı-lacivertli ekipte yeni hocanın işinin hiç kolay olmayacağını da belirterek, "Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor." dedi.

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