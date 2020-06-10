10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bulut: Yabancılar ligi küçümsüyor

Bulut: Yabancılar ligi küçümsüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

yönetiminin yeni hoca adaylarından , yabancı teknik direktörlerin Süper Lig'i küçümsediğini söyledi. Bulut, sarı-lacivertli ekipte yeni hocanın işinin hiç kolay olmayacağını da belirterek, "Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor." dedi.

Ali Koç yönetiminin yeni hoca adaylarından , yabancı teknik direktörlerin Süper Lig'i küçümsediğini söyledi. Bulut, sarı-lacivertli ekipte yeni hocanın işinin hiç kolay olmayacağını da belirterek, "Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor." dedi.

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