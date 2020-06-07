07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Luis Nani’den forma paylaşımı

Luis Nani’den forma paylaşımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Fenerbahçe'de bir sezon top koşturduktan sonra 8.5 milyon euro'Ya Valencia'ya giden ve hayatını 'de Orlando City'de devam ettiren 'den duygusal bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de bir sezon top koşturduktan sonra 8.5 milyon euro'Ya Valencia'ya giden ve hayatını 'de Orlando City'de devam ettiren 'den duygusal bir paylaşım geldi. Portekizli yıldız futbolcu, Instagram hesabından görev yaptığı kulüplerin formalarını paylaştı. Duvara asılı olan formalar arasında Fenerbahçe'de giydiği 17 numaralı forma da olan Nani, "Bu kadar büyük kulüplerde oynadığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum" ifadesini kullandı.
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