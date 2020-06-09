09 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Schürrle'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Schürrle'den F.Bahçe'ye yeşil ışık
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle, sarı-lacivertli takıma transferine kesin gözüyle bakılan Nuri Şahin'den bilgi aldı. Kanarya'nın ilgisinden memnun olan Alman yıldızın Türkiye’ye sıcak baktığı ve teklif beklediği dile getirildi.

İlk kez FOTOMAÇ'ın ortaya çıkardığı haberin yankıları devam ediyor. Borussia Dortmund'un geçen sezon 'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız ismin Nuri Şahin ile Fenerbahçe hakkında konuştuğu öğrenildi. Rusya'da mutsuz olan ve S. ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Schürrle'nin, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

'YENİ BAŞLANGIÇ' GÖZÜYLE BAKIYOR!
Fotomaç'ın haberine göre, Schürrle'nin Fenerbahçe'ye gelme ihtimaline "Yeni bir başlangıç" gözüyle baktığı dile getirildi. 2013'te 13 milyon euro'ya 'ye, oradan 32 milyon euro'ya Wolfsburg'a, daha sonra 30 milyon euro'ya Dortmund'a giden Schürrle'nin, sarı-lacivertli ekipteki eski takım arkadaşı Max Kruse'den de Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Gökhan Gönül'de mutlu son! haberin devamı

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