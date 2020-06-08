08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Trabzon’a ilk golü atarsak bize yeter

Trabzon’a ilk golü atarsak bize yeter
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak kaptan Emre Belözoğlu'nun aklı fikri ile oynanacak Ziraat yarı final rövanş maçında.

Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak kaptan Emre Belözoğlu'nun aklı fikri ile oynanacak Ziraat yarı final rövanş maçında. 16 Haziran'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyle ilgili arkadaşlarıyla bir toplantı yapan kaptan Emre, "Ligdeki Kayseri maçı tabi ki önemli ama Trabzonspor ve Türkiye Kupası camiamız için daha büyük önem taşıyor. İlk maçı 2-1 kaybettik. Ama rövanşta canımızı dişimize takıp mücadele etmemiz gerek. Erken bulacağımız bir gol avantajı bizim lehimize çevirir" dedi. Emre, sezon sonu futbolu bırakacak olmasına rağmen idmanlarda sanki devam edecekmiş gibi çok sıkı çalışmayı sürdürüyor.
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