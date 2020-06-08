08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Diedhiou’nun peşine düştü

F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Moussa Sow devrede
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2020

Kanarya'da Vedat Muriç'in ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler için çalışmalar hız kazandı.

Sarı-lacivertlilerde golcü adayları arasında yer alan ve Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için Moussa Sow devreye girdi. 1.92 boyundaki oyuncunun, 'e yükselme mücadelesi veren Bristol City'nin bu hedefini gerçekleştirememesi halinde takımdan ayrılacağı, Fenerbahçe'nin de Senegalli yıldızı istediği bildirildi.

Kuyt'tan flaş karar! F.Bahçe'ye söz vermişti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ve Isla seçimini yaptı! İmzalıyor... Ve Isla seçimini yaptı! İmzalıyor...
Kuyt'tan flaş karar! F.Bahçe'ye söz vermişti Kuyt'tan flaş karar! F.Bahçe'ye söz vermişti
Transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler Transferde karşı karşıya! Milli yıldız için devredeler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör