05 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Nuri Şahin müjdesi! Türkiye'ye dönüyor

Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

Nuri Şahin müjdesi! Türkiye'ye dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

'de ilk FOTOMAÇ'ın duyurduğu haberi, Almanya kanadından da doğrulandı. 18 Mayıs'ta okuyucularımıza duyurduğumuz haberin bir benzeri, dün Alman Bild gazetesinde yer aldı.

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