Nuri Şahin müjdesi! Türkiye'ye dönüyor

Alman Bild Gazetesi, Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin'in Türkiye'ye döneceğini belirterek, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

Türkiye'de ilk FOTOMAÇ'ın duyurduğu Nuri Şahin haberi, Almanya kanadından da doğrulandı. 18 Mayıs'ta okuyucularımıza duyurduğumuz haberin bir benzeri, dün Alman Bild gazetesinde yer aldı.

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