07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Ülker Stadı'nda hazırlık maçı

F.Bahçe Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

ekiplerinden , corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara uyum sağlama ve saha zeminini test etme amacıyla bugünkü idmanını 'nda gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ardından hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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