Fenerbahçe'den Ülker Stadı'nda hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara uyum sağlama ve saha zeminini test etme amacıyla bugünkü idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli takım, antrenmanın ardından hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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