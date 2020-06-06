06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yerli hoca isteği

Yerli hoca isteği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Kanarya'da teknik direktör konusu belirsizliğini korurken, sosyal medyada F.Bahçeli taraftarların takip ettiği hesaplar, çeşitli anketler yapıyor.

Kanarya'da teknik direktör konusu belirsizliğini korurken, sosyal medyada F.Bahçeli taraftarların takip ettiği hesaplar, çeşitli anketler yapıyor. 375 bin takipçisi olan bir twitter hesabı, "Sizce F.Bahçe'ye Türk mü yabancı mı gelmeli?" diye sordu. 4 bin kişinin yüzde 49.5'i yerliden yana görüş bildirdi. Yüzde 24.6 "Yabancı", yüzde 11.9'u " Tecrübeli Yabancı" yanıtını verdi.
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