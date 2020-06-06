06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gustavo: Türkiye sağlıkta çok iyi

Gustavo: Türkiye sağlıkta çok iyi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı , salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını söyledi.

Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı , salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını söyledi. Sambacı orta saha oyuncusu, "Her hafta testten geçiyoruz. Herkes adeta üzerimize titriyor. Ülkem Brezilya ile kıyasladığımda, Türkiye'nin bir hayli yol aldığını görüyorum. Türkiye sağlıkta çok iyi" dedi. Futbolu çok özlediklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Hepimiz hazırız. Lige galibiyetle başlayıp hemen ardından kupada final bileti almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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