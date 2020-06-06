06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Thiago Silva’ya yakın markaj

Thiago Silva’ya yakın markaj
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı 'nın ismi Fenerbahçe ile anıldı.

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı 'nın ismi Fenerbahçe ile anıldı. 2012 yılından bu yana formasını giydiği PSG ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı stoperle ilgili bir haber yayımlayan Fransız Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımların İtalyan kulübü Milan ve Fenerbahçe olduğunu ileri sürdü. İki sezondur stoperde büyük problem yaşayan sarı-lacivertli kulübün, Thiago Silva'ya menajeri aracılığıyla bir teklif sunduğu ve sambacıdan bir yanıt beklediği dile getirildi.
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